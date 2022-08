Polizei Hagen

POL-HA: Mann verbrennt Unrat und versteckt sich unter Teppichstapel

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Montag, 22.08.2022, riefen Anwohner die Polizei gegen 06:30 Uhr in die Piepenstockstraße. Dort verbrannte ein 36-Jähriger auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses Unrat (Holzpaletten, Heu und Abfall) und belästigte dadurch seine Nachbarn. Noch als die Polizisten während des Einsatzes vor dem brennenden Haufen Unrats standen, erschien der Hagener am Fenster seiner Wohnung. Er pöbelte herum, öffnete eine Bierflasche und warf den Kronkorken auf die Beamten. Den Inhalt der Flasche schüttete er über den Polizisten aus. Als diese ihn zur Rede stellen wollten, versuchte er sich zu verstecken. Die Beamten taten den Betrunkenen unter einem Teppichstapel auf dem Dachboden des Hauses auf und nahmen ihn in Gewahrsam. Gegen ihn wurden Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und vorsätzlicher Herbeiführung einer Brandgefahr vorgelegt. (hir)

