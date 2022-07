Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Vertreibung eines Bibers - Kinder radeln in Pfefferspraywolke

Freiburg (ots)

Mit einem Tierabwehrspray wollte am Montagabend, 25.07.2022, ein 78-jähriger Mann in Bad Säckingen einen Biber von seinem Grundstück vertreiben. In die Pfefferspraywolke radelten zwei Kinder und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Gegen 20:30 Uhr war deshalb die Rettungsleitstelle verständigt worden. Die Kinder im Alter von 6 und 8 Jahren waren am Grundstück des Seniors vorbeifahren, gerade in diesem Moment, als dieser ein Tierabwehrspray gegen einen Biber einsetzte, der an seinen Büschen nagte. Die Kinder erlitten Atemwegsreizungen und brennende Augen, konnte aber wieder nach Hause, nachdem sie vom Rettungsdienst behandelt worden waren. Gegen den Mann wurden Ermittlungen eingeleitet. Ob sich der Biber davon beeindrucken ließ, ist nicht übermittelt. Bis zum Eintreffen der Polizei war er jedenfalls wieder in Richtung des nahen Rheins verschwunden.

