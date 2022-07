Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fahrradfahrerin verletzt sich im Gesicht bei Zusammenstoß mit Pkw

Freiburg (ots)

Am Montag, 25.07.2022, gegen 15:00 Uhr, hat sich in Lörrach eine Fahrradfahrerin beim Zusammenstoß mit einem Pkw im Gesicht verletzt. Die 57-jährige Frau musste ins Krankenhaus. Sie war an der Kreuzung Blücherstraße/Im Alten nach links geraten und in den entgegenkommenden Pkw einer gleichaltrigen Frau geprallt. Während das Fahrrad unbeschädigt blieb, entstand am Pkw ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Die Radfahrerin trug keinen Radhelm.

