Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Auto zerkratzt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ihren grauen Toyota Yaris stellte am Freitag, 22.07.2022, gegen 17.00 Uhr, eine 25 Jahre alte Frau auf der linken Fahrbahnseite in der Kolpingstraße ab. Als sie am Montag, 25.07.2022 gegen 08.00 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war dieses auf der Motorhaube, an beiden Fahrzeugtüren, dem Heckstoßfänger und der Heckklappe zerkratzt. Vermutlich wurden die Kratzer mit einem Schlüssel verursacht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen (07624/98900) bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell