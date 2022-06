Polizei Hagen

POL-HA: Nach Verkehrskontrolle größere Menge Betäubungsmittel gefunden

Hagen-Wehringhausen (ots)

Nachdem ein 31-Jähriger auf der Wehringhauser Straße/Rehstraße in eine Verkehrskontrolle der Polizei geriet, fanden die Beamten im weiteren Verlauf eine größere Menge an Betäubungsmitteln und Bargeld in der Wohnung des Hageners. Da er sich bei der Verkehrskontrolle nicht ausweisen konnte und seine Identität nicht zweifelsfrei feststand, stimmte er zu, gemeinsam mit den Einsatzkräften in seine Wohnung zu fahren, um ein Ausweisdokument vorzeigen zu können. Bereits bei Betreten des Zuhauses des Hageners konnten die Polizisten einen cannabistypischen Geruch feststellen. Als der Mann im Wohnzimmer ein Ausweisdokument aushändigte, sahen die Polizisten offen sichtbar eine augenscheinlich hohe Menge Bargeld und einen Löffel mit integrierter Waage auf dem Tisch liegen. Auf der Fensterbank befand sich zudem eine geöffnete Holzkiste, in der sich eine augenscheinlich geringfügige Menge weißes Pulver befand. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der 31-Jährige eine größere Menge Amphetamin in seiner Wohnung lagerte. Der Mann versuchte zunächst zu fliehen, konnte jedoch vorläufig festgenommen werden. Aufgrund der aufgefundenen Gegenstände besteht gegen ihn der Verdacht, dass er unerlaubt Handel mit Betäubungsmitteln betreibt. Die Ermittlungen dauern an. Der 31-jährige Hagener erhielt eine Strafanzeige. Die Polizisten beschlagnahmten die gefundenen Gegenstände und die Drogen. (arn)

