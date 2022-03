PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Plötzlich ins Gesicht geschlagen +++ An Sitzecke gezündelt +++ Seitenscheibe an Pkw eingeschlagen +++ Farbschmiererei an Hochschulgebäude +++ Mit Roller gestürzt - verletzt

1. Plötzlich ins Gesicht geschlagen,

Idstein, Himmelsgasse, Montag, 21.03.2022, 16:45 Uhr

(he)Gestern Mittag kam es in der Himmelsgasse in Idstein zu einer Körperverletzung, bei der eine fremde Frau einer 37-jährigen Idsteinerin scheinbar grundlos in das Gesicht schlug. Die Geschädigte war gegen 16:45 Uhr mit ihrem Kind in der Himmelsgasse unterwegs, als vor ihr eine andere Frau mit zwei Kindern lief. Kurz nachdem die 37-Jährige in einer ausländischen Sprache etwas zu ihrem Kind gesagt hatte, tauschte sich auch die Unbekannte mit ihren Kindern aus und beleidigte während diesen Gesprächs die Geschädigte. Diese sprach die Unbekannte darauf an, woraufhin sich die fremde Frau herumdrehte und unvermittelt mit der Faust in das Gesicht der 37-Jährigen schlug. Zeugen des Vorfalls, welcher sich in Höhe der Hausnummer 3 abspielte werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 bei der Idsteiner Polizei zu melden.

2. An Sitzecke gezündelt,

Rüdesheim-Aulhausen, Ludwig-Glasner-Straße, Montag, 21.03.2022, 23:25 Uhr

(he)Gestern Abend kam es in Rüdesheim-Aulhausen auf dem Gelände eines Reiterhofes zum Brand einer Sitzecke, bei der ein Sachschaden von wenigen Hundert Euro entstand. Gegen 23:25 Uhr wurde das Feuer im Bereich einer aus einem Tisch und Bänken bestehenden Sitzecke gemeldet. Die Feuerwehr hatte das Feuer umgehend unter Kontrolle. Den ersten Ermittlungen zufolge kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Feuer absichtlich entzündet wurde. Die Polizei in Rüdesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06722) 9112-0 um Hinweise.

3. Seitenscheibe an Pkw eingeschlagen,

Taunusstein-Bleidenstadt, Taunusstraße, Montag, 21.03.2022, 00:00 Uhr bis 09:00 Uhr

(he)In der Nacht von Sonntag auf Montag beschädigten unbekannte Täter in Bleidenstadt einen geparkten Audi A3 und verursachten einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zwischen Mitternacht und 09:00 Uhr morgens wurde an dem in der Taunusstraße in Höhe der Hausnummer 33 abgestellten Pkw eine Seitenscheibe eingeschlagen. Entwendet wurde Nichts aus dem Pkw. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei in Taunusstein hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06128) 9202-10 zu melden.

4. Farbschmiererei an Hochschulgebäude,

Geisenheim, Rüdesheimer Straße, Freitag, 18.03.2022, 13:00 Uhr bis Montag, 21.03.2022, 07:00 Uhr

(he)Gestern Morgen wurde an einem in der Rüdesheimer Straße in Geisenheim gelegenen Hochschulgelände eine Farbschmiererei festgestellt, durch die ein Schaden von geschätzt fast 1.000 Euro entstand. Zwischen Freitag, 13:00 Uhr und gestern, 07:00 Uhr beschmierten die oder der Täter auf dem betroffenen Anwesen mehrere Steinwände einer Grünanlage. Hinweise auf die Täter liegen bis dato nicht vor. Die Ermittlungen hat die Polizei in Rüdesheim übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06722) 9112-0 zu melden.

5. Mit Roller gestürzt - verletzt,

Taunusstein, L3032, zwischen Wingsbach und Abzweig L3373 Montag, 21.03.2022, 12:10 Uhr

(he)Gestern Mittag kam es auf der Landesstraße 3032 bei Taunusstein zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer verletzt wurde und ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstand. Um kurz nach 12:00 Uhr wurde der Unfall der Polizei gemeldet. Den ersten Erkenntnissen zufolge stürzte der 61-jährige Vespa-Fahrer aus dem Kreis Limburg-Weilburg ohne Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers zwischen Wingsbach und dem Abzweig zur L3373. Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung untersuchte den augenscheinlich leichtverletzten Zweiradfahrer, dieser verzichtetet jedoch auf den Transport in ein Krankenhaus. Der beschädigte Roller wurde durch einen Abschleppdienst abgeholt.

6. Pkw-Kennzeichen entwendet,

Taunusstein-Wehen, Mainzer Allee, Parkplatz Friedhof, Montag, 21.03.2022, 18:00 Uhr bis 19:40 Uhr

(he)Gestern Abend entwendeten unbekannte Täter in Taunusstein-Wehen von einem in der Mainzer Allee abgestellten Pkw die Kennzeichen und verursachten dadurch einen Schaden von circa 100 Euro. Der Golf in schwarz stand zwischen 18:00 Uhr und 19:40 Uhr auf dem Parkplatz am Friedhof. In dieser Zeit verschwanden beide Kennzeichen RÜD-C 1016. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06124) 7078-0 um Hinweise zu dem Diebstahl.

