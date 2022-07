Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Fahrradfahrer erleidet bei Verkehrsunfall schwere Kopfverletzungen

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 25.07.2022, gegen 11:00 Uhr, in Schopfheim hat ein 76 Jahre alter Fahrradfahrer schwere Kopfverletzungen erlitten. Ihm war von einem 79 Jahre alten Autofahrer die Vorfahrt genommen worden, als dieser aus der Friedrich-Hecker-Straße nach links in die Georg-Ühlin-Straße einbog. Möglicherweise hatte der Autofahrer aufgrund des Sonnenstandes den Radler übersehen. Die Fahrzeuge kollidierten, der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Einen Radhelm hatte er nicht an. Der Sachschaden liegt bei insgesamt knapp 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell