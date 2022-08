Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, K2

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Motorradfahrer befuhr am 08.08.20202 mit einem unbekanntem Sozius die K2 von Lünen kommend in Fahrtrichtung Olfen in Olfen, Vinnum. In einer Linkskurve kam er aus unbekannter Ursache zu weit nach links von seinem Fahrstreifen in den Gegenverkehr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich ein entgegenkommender 29-jähriger Autofahrer aus Lünen nach links auf einen Grünstreifen aus und stieß hier gegen einen Leitpfosten.

Der unbekannte Motorradfahrer setzte seine Fahrt in Fahrtrichtung Olfen fort, schauten sich aber noch einmal um.

Bei dem Motorrad soll es sich um ein schwarzes Fahrzeug gehandelt haben. Die Helme des Fahrers und des Mitfahrers waren weiß und rot.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

