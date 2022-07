Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Motorrad aus Keller gestohlen.

Lippe (ots)

Zwischen Montag und Mittwoch (11. - 13.07.2022) brachen Unbekannte den Keller eines Wohnhauses in der Straße "Am Grund" auf und stahlen ein Motorrad. Am Mittwochabend entdeckten die Bewohner des Hauses den Einbruch und riefen die Polizei. Neben dem Motorrad der Marke Husqvarna (eine blaue Cross-Maschine) stahlen die Unbekannten auch Motorradbekleidung samt zwei Schutzhelmen. Der Wert der Beute liegt bei über 7000 Euro. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf Tatverdächtige oder den Verbleib der Beute geben können, sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

