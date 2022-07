Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Drei verletzte Menschen nach Frontalzusammenstoß.

Lippe (ots)

Mittwochmittag (13. Juli 2022) kollidierten zwei Fahrzeuge auf der Braker Straße zwischen der B 239 und der Brokhauser Straße. Eine 22-jährige Frau befuhr mit ihrem Peugeot die Braker Straße in Richtung Herberhausen. Aufgrund der Witterung hatte sie die Seitenscheibe des Wagens geöffnet. Gegen 11:30 Uhr bemerkte sie eine Hummel, die sich auf ihrer Oberbekleidung niedergelassen hatte. Als sie nach dem Tier schlug, geriet der Peugeot auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und prallte frontal mit dem BMW eines ebenfalls 22-Jährigen zusammen. Hierbei wurden die beiden verletzt. Auch eine 20-jährige Beifahrerin im Peugeot trug Verletzungen davon. Die 22-jährige Fahrerin des Peugeots musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Alle drei wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Braker Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen der B 239 und der Brokhauser Straße gesperrt.

