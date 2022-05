POL-RZ: Ein Schwerverletzter nach Messerstecherei

Ratzeburg (ots) - 09. Mai 2022 | Kreis Stormarn - 05. - 06.05.2022 - Ahrensburg In der Zeit vom 05.05.2022, 18.30 Uhr bis zum 06.05.2022, 17.00 Uhr, ist es in Ahrensburg zu vier Wohnungseinbrüchen bzw. zu Versuchen gekommen. In der Straße "Kurt-Nonne-Weg" drangen Unbekannte zwischen Donnerstag (05.05.2022), 18.30 Uhr, und Freitag (06.05.2022), 17.00 Uhr, gewaltsam ...

mehr