POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbrüchen in Einfamilienhäuser

Ratzeburg (ots)

09. Mai 2022 | Kreis Stormarn - 05. - 06.05.2022 - Ahrensburg In der Zeit vom 05.05.2022, 18.30 Uhr bis zum 06.05.2022, 17.00 Uhr, ist es in Ahrensburg zu vier Wohnungseinbrüchen bzw. zu Versuchen gekommen.

In der Straße "Kurt-Nonne-Weg" drangen Unbekannte zwischen Donnerstag (05.05.2022), 18.30 Uhr, und Freitag (06.05.2022), 17.00 Uhr, gewaltsam über die Terrassentür in ein leerstehendes Einfamilienhaus ein. Angaben zum möglichen Stehlgut können hier nicht gemacht werden.

Am Freitag (06.05.2022) zwischen 08.15 Uhr und 16.00 Uhr kam es in der "Yorckallee" zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Bei einem Wohnhaus nutzten die Unbekannten ein auf Kipp stehendes Fenster zum Eindringen in das Objekt. Beim anderen Einfamilienhaus wurde die Terrassentür beschädigt, um so ins Innere des Hauses zu gelangen. Zur Art und Höhe des Stehlgutes ist noch nichts bekannt.

In der "Hansdorfer Straße" überraschte der Bewohner des Hauses am 06.05.2022, gegen 00.05 Uhr, zwei Unbekannte. Nachdem er Geräusche vor seinem Einfamilienhaus wahrnahm, bemerkte er eine Person vor einem angekippten Fenster und sprach diese auch an, woraufhin der Unbekannte umgehend die Flucht ergriff, aber nicht alleine. Bis auf eine dunkle Bekleidung ist hier keine weitere Beschreibung möglich gewesen.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg sucht Zeugen und bittet unter 04102/809-0 um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen im Bereich der Tatorte.

