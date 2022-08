POL-HA: Kind stößt mit Lkw zusammen und verletzt sich leicht

Hagen-Hohenlimburg (ots) - Am Montag, 22.08.2022, riefen Anwohner die Polizei gegen 06:30 Uhr in die Piepenstockstraße. Dort verbrannte ein 36-Jähriger auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses Unrat (Holzpaletten, Heu und Abfall) und belästigte dadurch seine Nachbarn. Noch als die Polizisten während des Einsatzes vor dem brennenden Haufen Unrats standen, erschien der Hagener am Fenster seiner Wohnung. Er pöbelte ...

mehr