POL-PDWIL: Kontrollierte Sprengung von Sprengmitteln

Dudeldorf / Pickließem (ots)

Am heutigen Nachmittag wurden durch Fachkräfte der Polizei Rheinland-Pfalz und des Kampfmittelräumdienstes zwischen Dudeldorf und Pickließem Sprengmittel aus einer Hausräumung in Gindorf (siehe Berichterstattung vom 01.06.2022) kontrolliert gesprengt. Durch die Sprengung sind Knallgeräusche entstanden, die von der umliegenden Bevölkerung wahrgenommen worden sein dürften. Die Sprengung erfolgte ohne besondere Vorkommnisse und unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen in einem stillgelegten Steinbruch. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand in keinem Fall.

