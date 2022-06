POL-PDWIL: Mehrere Sachbeschädigungen durch Jugendliche

Gerolstein (ots) - Am 06.06.2022 gegen 12:50 Uhr wurde die Polizeiinspektion Daun über eine Sachbeschädigung eines Fensters an der Leichenhalle in Gerolstein informiert. Nach Aufnahme des Tatorts vor Ort ergab sich, dass ein bisher unbekannter Täter vermutlich mittels Wurf eines Gegenstands ein Glaselement an der Fensterfront beschädigte. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 oder die Polizeiinspektion Daun ...

