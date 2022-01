Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Unternehmen für Agrartechnik

Einbeck (ots)

Einbeck / OT Dassensen (Kr.) 14.01.22 - 17.01.22

Am Wochenende vom 14.01.22 bis zum 17.01.22 drangen bislang unbekannte Täter auf das Werksgelände eines Unternehmens für Agrartechnik in Dassensen ein. Zunächst durchschnitten sie einen Zaun, um auf das Gelände zu gelangen und machten sich anschließend gezielt an den dort abgestellten landwirtschaftlichen Maschinen zu schaffen. Hierbei entwendeten sie drei Monitore, zwei Lenksysteme sowie einen hydraulischen Oberlenker. Insgesamt ist der Firma hier ein Schaden von ca. 25.000,- Euro entstanden. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu Tat und Täter geben können, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell