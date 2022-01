Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pullover entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 17.01.2022, 15:05 Uhr

Am Montagnachmittag beobachtete ein 50jähriger Einbecker in der Fußgängerzone einen Mann mittleren Alters, der sich auffällig vor einem Bekleidungsgeschäft aufhielt. In einem durch das Personal unbeobachteten Moment entnahm dieser zwei Herrenpullover im Wert von 79,98 Euro von einem Ständer vor dem Geschäft, steckte diese unter seine Jacke und entfernte sich in Richtung Benser Straße. Hierbei wurde er von seinem Beobachter fotografiert. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten die Person auf dem Foto eindeutig identifizieren, da diese in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Diebstahl in Erscheinung getreten ist. Nach einer kurzen Fahndung konnte der ebenfalls aus Einbeck stammende 49jährige Täter von der Polizei in der Innenstadt aufgefunden werden. Die Pullover sowie weitere Artikel, die aus einem anderen Diebstahl stammten, führte er noch bei sich. Ein weiteres Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

