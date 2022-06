Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf der L 4

L 4 Minden an der Sauer (ots)

Am Mittwoch den 08.06.2022 gegen 11:35 Uhr, kam es auf der L4 zwischen Minden und Menningen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. In einer Rechtskurve kam einer Pkw Fahrerin ein Lkw, teilweise auf deren Fahrspur, entgegen. Aufgrund der schmalen Fahrbahn und des entgegenkommenden Lkw kam die Fahrerin des Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte die Böschung herunter. Die Fahrerin wurde hierbei verletzt. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrer des LKW entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem verursachenden LKW geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

