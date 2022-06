PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Polizisten bei Festnahme nach Körperverletzung verletzt+++Zwei Feuer in Brechen verursachen Schaden+++Einbruch in Schule in Hadamar+++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Polizisten bei Festnahme nach Körperverletzung verletzt, Limburg, Grabenstraße, Sonntag, 05.06.2022, 04:30 Uhr

(wie) In Limburg wehrte sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Mann massiv gegen seine Festnahme und verletzte dabei zwei Polizisten. Die Polizei wurde zu einem Irish Pub in der Grabenstraße gerufen, da dort ein Mann einen anderen zu Fall gebracht und so verletzt haben soll. Eine Streife stellte den Tatverdächtigen am Tatort fest und wollte ihn kontrollieren. Er verweigerte die Kooperation und wurde sehr aggressiv. Als der 23-Jährige versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen, ergriffen die Beamten seinen Arm. Er schlug daraufhin den Arm eines Beamten weg und riss sich los. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Philipsdamm. Im Bereich des Katzenturms konnte der 23-Jährige eingeholt werden. Dort stieg er eine steile Böschung zur Lahn herunter und drohte in den Fluss zu springen, wenn die Beamten sich nähern sollten. Außerdem drohte er, sich gegen Festnahmeversuche mit Gewalt zu wehren. Die Versuche der Polizei den Mann zu beruhigen schlugen fehl. Schließlich setzte der 23-Jährige zum Sprung an, sodass die Beamten reagieren mussten. Bei der Festnahme in der unwegsamen Böschung stürzten sie zu Boden, teilweise sogar ins Wasser der Lahn. Der 23-Jährige wehrte sich massiv und konnte erst nach Einsatz von Pfefferspray fixiert werden. Der Mann wurde nach seiner Festnahme und Identitätsfeststellung zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Festgenomme sprach fortwährend Drohungen und Beleidigungen gegen die eingesetzten Beamten aus. Im Krankenhaus wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Die beiden verletzten Beamten konnten ihren Dienst weiter fortsetzen.

2. Zwei Feuer in Brechen verursachen Schaden, Brechen, Frankfurter Straße und Bahnhofstraße, Samstag, 04.06.2022, 01:00 Uhr bis 02:30 Uhr

(wie) In Brechen wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Brände gelegt. Unbekannte entzündeten zunächst gegen 01:00 Uhr am Bahnhof Oberbrechen, direkt an der Frankfurter Straße, einen Radlader. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die durch einen Passanten verständigt worden war, stand die Arbeitsmaschine bereits in Flammen. Das Feuer konnte gelöscht werden, der Radlader wurde komplett zerstört. Der Tatort wurde von der Polizei aufgenommen. Wenig später brannte es auch am Bahnhof Niederbrechen. Gegen 02:20 Uhr verständigte ein Passant die Feuerwehr, da er einen Mann beobachtet hatte, der eine Glasflasche auf dem Boden zerschlagen hatte. Dann bemerkte der Passant drei brennende Mülleimer verteilt auf dem Bahnhofsgelände. Die Feuerwehr löschte die Mülleimer ab und verhinderte weitere Beschädigungen. Der entstandene Sachschaden wird auf über 35.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

3. Einbruch in Schule in Hadamar,

Hadamar, Freiherr-vom-Stein-Straße, Samstag, 04.06.2022, 22:00 Uhr bis 23:00 Uhr

(wie) Am späten Samstagabend wurde in Hadamar in eine Schule eingebrochen. Gegen 00:00 Uhr wurde die Polizei von einem Notruf und Wachdienst über einen Einbruch in die Fürst-Johann-Ludwig-Schule informiert. Ein Mitarbeiter des Wachdienstes und der Hausmeister der Schule hatten den Einbruch in einen Physikraum gegen 23:00 Uhr bemerkt und die Schule überprüft. Gemeinsam mit der Polizei durchsuchten sie das Schulgebäude nach den möglichen Einbrechern, diese hatten das Gebäude allerdings schon wieder verlassen. Die Beamten nahmen den Einbruch auf und sicherten Spuren. Ob etwas entwendet worden ist konnte in der Nacht noch nicht bestimmt werden. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise. Wer hat in den späten Abendstunden verdächtige Beobachtungen an der Schule gemacht?

4. Baumaschinen in Selters beschädigt,

Niederselters, Am Schwimmbad, Samstag, 04.06.2022, 17:00 Uhr bis Montag 06.06.2022, 18:30 Uhr

(wie) Am Pfingstwochenende wurden in Niederselters drei Baumaschinen stark beschädigt. Ein 31-Jähriger verständigte am Montagabend die Polizei, da zwei seiner Baumaschinen auf einer Baustelle an einem Tennisverein in der Straße "Am Schwimmbad" beschädigt aufgefunden worden waren. Unbekannte Täter hatten sämtliche Glasscheiben an einem Minibagger und einem Radlader eingeschlagen. Zusätzlich wurde der Radlader mit einem verfassungsfeindlichen Symbol beschmiert. Auf dem nahegelegenen Lagerplatz einer anderen Firma wurde ebenfalls ein Radlader mit eingeschlagenen Scheiben entdeckt. Offensichtlich wurden Pflastersteine zum Einschlagen der Scheiben genutzt. Der Schaden wird auf circa 10.000 EUR geschätzt. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

