POL-ANK: Unbekannter Täter entwendet Katalysator von einem PKW in Ueckermünde

Pasewalk (ots) - Am Sonntag, den 08.05.2022, wurden dem Polizeihauptrevier in Pasewalk gleich mehrere Einbruchsdiebstähle in Gartenlauben, Garagen und Geräteschuppen von Ein- und Mehrfamilienhäusern gemeldet. Die ersten bemerkten Diebstahlshandlungen liefen bereits am frühen Morgen, gegen 03:00 Uhr, auf. In ...

mehr