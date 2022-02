Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Sachschaden an der Einmündung "La Porte" - Zeugensuche!

Am Montag, den 21.02.2022, kam es gegen 09.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Am Schloßpark in die B42. Hier kollidierte ein aus Richtung Innenstadt kommender silberner BMW mit einem aus Richtung Linz kommenden schwarzen Mercedes. Die Beteiligten machten widersprüchliche bzw. keine Angaben zum Unfallhergang. Aufgrund der Situation vor Ort ist davon auszugehen, dass einer der Beteiligten das für ihn geltende Rotlicht der Ampelanlage missachtet hat. Die Polizei Neuwied bittet daher mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

