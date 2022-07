Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Oberpleis: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruchsversuch

Königswinter (ots)

Bislang Unbekannte haben am Donnerstag (29.07.2022) versucht, in ein Einfamilienhaus an der Ittenbacher Straße in Oberpleis einzubrechen.

Nach bisherigen Feststellungen waren die Einbrecher zur Tatzeit zwischen 09:20 Uhr und 16:50 Uhr in den Garten des Hauses gelangt und hatten sich Zutritt zu einem Wintergarten an der Hausrückseite verschafft. Von diesem aus versuchten sie nun, die ins Haus führende Terrassentüre aufzuhebeln, was aber aufgrund der guten Sicherung der Türe misslang. Die Räume wurden nicht betreten, entwendet wurde nichts. Die Einbrecher entkamen schließlich nach bisherigem Sachstand unbemerkt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell