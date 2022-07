POL-BN: Bonn-Duisdorf: Fahrrad vor Wohnhaus entwendet - Polizei nahm Tatverdächtigen nach Zeugenhinwies vorläufig fest

Bonn (ots) - Am kommenden Samstag (30.07.2022) findet in Bonn-Beuel und im Bonner Zentrum eine Demonstration zum Thema "Pride Protest Bonn" statt. Die Veranstalter rechnen mit rund 500 Teilnehmern, die gegen 11:00 Uhr in Beuel starten und sich anschließend auf folgendem Weg durch die Stadt bewegen: Rheinaustraße, Friedrich-Breuer-Straße, Hermannstraße, ...

mehr