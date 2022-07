Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Drei Männer nach Straßenraub festgenommen

Bonn (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (28.07.2022) kam es im Bad Godesberger Kurpark zu einem Straßenraub. Drei Männer im Alter von 29, 30 und 33 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Zeugen hatten der Polizei gegen 00:25 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung am Trinkpavillion gemeldet. Mehrere Streifenwagen der Polizeiwache Bad Godesberg eilten daraufhin zum Tatort und konnten dort zunächst die drei Tatverdächtigen stellen. Kurz darauf gaben sich auch die beiden Geschädigten (26, 28) zu erkennen. Wie sich im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme herausstellte, war es zwischen beiden Gruppen zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf der 33-Jährige dann auf den 26-Jährigen einschlug und ihm sein Mobiltelefon aus der Hosentasche zog. Außerdem riss das Trio das T-Shirt des Mannes und die Jacke seines Begleiters an sich. Teile des Raubgutes wurden bei der polizeilichen Kontrolle bei den drei Männern aufgefunden. Alle drei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht. Am Donnerstagmorgen übernahm das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei die weiteren Ermittlungen gegen sie, die derzeit noch andauern.

