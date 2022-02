Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld

Schönwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mehrere Betrugsversuche durch "Falsche Polizeibeamte" (17.02.2022)

Königsfeld / Schönwald (ots)

Mehrmals haben unbekannte Betrüger am Donnerstag in den Abendstunden in St. Georgen und Schönwald versucht, Personen mit einer besonders perfiden Masche abzuzocken. Die Betrüger gaben sich zunächst mit dem bekannten Trick, dass in der Nähe der Angerufenen eingebrochen worden sei, am Telefon als "Polizei" aus. Um diese Behauptung zu unterstreichen ermöglichten sie den Personen am anderen Ende der Leitung sogar, die Notrufnummer "110" zurückzurufen. Da die Betrüger nicht auflegten, blieben sie trotzdem in der Leitung und versuchten so, ihre Opfer zu täuschen. Glücklicherweise erkannte Alle die Betrugsmasche und es kam nicht zu Geldübergaben an die Betrüger.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche. Betrügerbanden werden nicht müde, sich ständig neue Vorgehensweisen auszudenken, um potentielle Opfer zu täuschen und dann um ihr "Bares" zu bringen. Tipps und Tricks, um sich gegen diese Betrugsarten zu schützen, findet man auf den Internetseiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de.

