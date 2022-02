Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkrs. RW)Ergänzung: 14-Jähriger wird von Van erfasst - Polizei sucht Unfallverursacher - Fahrer ermittelt

Deißlingen (ots)

Ein Jugendlicher ist am Mittwochabend in der Niedereschacher Straße beim Überqueren der Straße von einem Autofahrer erfasst und leicht verletzt worden. Der Unfall passierte an der Einmündung zur Stauffenbergstraße, von der ein etwa 60 Jahre alter Fahrer eines roten Van kurz vor 18 Uhr kam und den 14-Jährigen mit der Fahrzeugfront zu Boden stieß. Wie die Polizei bislang ermittelte, stieg der schwäbisch sprechende Fahrer aus und kümmerte sich um den Jungen. Kurz darauf fuhr er aber Richtung Niedereschach weiter. Der Unfall wurde erst später von den Eltern des Jugendlichen der Polizei gemeldet. Die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil sucht unter Telefon 0741 348790 nun den bislang unbekannten Van-Fahrer, dessen Auto ein VS-Kennzeichen hatte. Der Unfallverursacher wurde zwischenzeitlich ermittelt. (Nachtrag zur Meldung vom 18.02.22, 09.40 Uhr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell