Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Jugendliche Vandalen (17.02.2022)

Hüfingen (ots)

Jugendliche haben am Donnerstag gegen 16.30 Uhr eine Sachbeschädigung auf einem Spielplatz an der Straße "Am Kofenweiher" begangen. Sie zündeten einen Papierkatalog an, den sie auf eine Tischtennisplatte legten. Dadurch kohlte die Oberfläche der Platte an und es entstand Sachschaden, dessen Höhe noch nicht feststeht. Die Polizei ermittelt gegen mehrere Jugendliche, die mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell