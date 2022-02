Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkrs. TUT) Citroen prallt gegen Audi

Spaichingen (ots)

Blechschaden entstand am Donnerstagabend bei einem Unfall in der Hauptstraße. Kurz vor 20 Uhr war eine 38-jährige Citroen-Fahrerin in die Seite eines Audi mit einer 60-Jährigen am Steuer geprallt, die in die Nebenstraße "Hofener Öschle" abbog. Dabei entstand an den Autos Sachschaden in Höhe von über 5000 Euro. Die Unfallverursacherin wurde verwarnt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell