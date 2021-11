Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Dieseldiebstahl aus Lkw

BAB 1, Rastplatz Udler (ots)

In der Nacht vom 26.11.2021 auf den 27.11.2021 parkte ein ukrainischer Staatsangehöriger mit seinem Lkw auf dem Rastplatz Udler der BAB 1. Bislang unbekannte Täter bohrten dort in der Nacht ein Loch in den Tank des Lkw und pumpten aus diesem rund 750 Liter Diesel.

Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell