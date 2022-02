Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Dreister Dieb im Baumarkt (16.02.2022)

Donaueschingen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch in einem Baumarkt auf der Bregstraße mehrere Gegenstände gestohlen. Ein dreister Dieb entnahm aus einer Großpackung den Inhalt und steckte andere, wesentlich teurere Gegenstände in die Verpackung. An der Kasse bezahlte er den Karton mit dem vermeintlich günstigen Originalinhalt, die teure Ware darin blieb unentdeckt. Dadurch war es dem Täter möglich, Waren im Wert von mehreren tausend Euro aus dem Gebäude zu schleusen. Hinweise auf den Dieb nimmt die Polizei in Donaueschingen unter der Telefonnummer 0771 83783-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell