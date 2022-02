Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Wind verursacht Unfall (17.02.2022)

Hüfingen (ots)

Eine Windböe hat am Donnerstag gegen 10 Uhr auf der Landesstraße 171 zwischen Mundelfingen und Hausen zu einem Unfall geführt. Auf der L 171 begegneten sich ein 44-Jähriger mit einem Mercedes Atego Lastwagen und ein 56-Jähriger mit einem Linienbus. Beim Vorbeifahren schaukelte kurz aufkommender, heftiger Wind beide schweren Fahrzeuge auf, die sich dadurch an den Außenspiegeln streiften. Es kam zu Sachschäden in Höhe von jeweils rund 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell