Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis) Sattelzug muss Auto ausweichen

Polizei sucht Unfallzeugen (17.02.2022)

Königsfeld (ots)

Ein flüchtiger Autofahrer hat am Donnerstag gegen 14 Uhr auf der Kreisstraße 5725 zwischen Brogen und Langenschiltach einen Unfall verursacht. Ein in Richtung Brogen fahrendes schwarzes Auto kam auf die Gegenfahrbahn, wo in diesem Moment ein 27-Jähriger mit einem Scania Sattelzug entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Lastwagenfahrer nach rechts aus und fuhr durch ein angrenzendes Feld. Nach über 100 Metern kam er, mit der Zugmaschine neben der Straße, zum Stehen. Der Auflieger befand sich querstehend wieder auf der Fahrbahn. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, zu einer Berührung zwischen ihm und dem Lastwagen kam es nicht. Am Scania entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, am Feld Flurschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Den noch fahrbereiten Sattelzug brachte ein Bergungsdienst wieder auf die Straße zurück. Bedienstete der Straßenmeisterei kümmerten sich um die beim Unfall stark verschmutzte Straße.

