Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Seniorinnen lassen Betrügerin abblitzen

Oberhausen (ots)

Am Sonntag (21.03.) versuchte eine Betrügerin in den Abendstunden als angebliche Polizeibeamtin ihr Glück bei Seniorinnen in Oberhausen. Zunächst schürte sie bei den Damen Ängste, indem sie sie aufforderte, ihre Türen und Fenster zu schließen. Dann erzählte sie ihre abenteuerliche Geschichte: Es seien Personen festgenommen worden, bei denen ein Zettel mit dem Namen und der Anschrift der Angerufenen aufgefunden worden sei. Außerdem fragte sie auch nach vorhandenem Schmuck und Geld sowie wann zuletzt Geld von der Bank abgeboben worden sei. Zum Glück haben alle Seniorinnen richtig reagiert, haben aufgelegt und sofort die Polizei per Notruf 110 informiert!

