Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Lastwagen kommt von der Straße ab (17.02.2022)

Donaueschingen (ots)

Hoher Sachschaden ist am Donnerstag gegen 9.30 Uhr bei einem Unfall auf der Bundesstraße 27, Höhe der Ausfahrt Donaueschingen-Mitte, entstanden. Ein 59-jähriger Lastwagenfahrer kam aufgrund gesundheitlicher Probleme auf der Fahrt in Richtung Blumberg nach links von der Fahrbahn ab und streifte entlang einer Leitplanke, bis sein Mercedes Atego nach über 100 Metern zum Stehen kam. Da der Fahrer nicht mehr in der Lage war, die verriegelten Türen seines Lasters selbst zu öffnen, musste die Feuerwehr eine Scheibe einschlagen. Nach seiner Bergung kümmerten sich sofort Rettungssanitäter um ihn. Am Lastwagen entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Den Schaden an der Leitplanke schätzte die Polizei auf rund 15.000 Euro.

