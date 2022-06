Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit fünf schwerverletzten Personen - PKW überschlägt sich

Geldern (ots)

Am Samstag, 04.06.2022 gegen 18:03 Uhr befuhr ein 16jähriger Gelderner mit seinem Kleinkraftrad die Straße Am Mühlenwasser aus Richtung Kapellen, in Richtung Geldern. Nach jetzigem Ermittlungsstand beabsichtigte er an der Einmündung Am Mühlenwasser/ Bönninger Weg nach links in den Bönninger Weg abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 18jährige Frau aus Kevelaer mit ihrem PKW die Straße Am Mühlenwasser in gleicher Richtung. Offensichtlich erkannte sie den Abbiegevorgang des vorausfahrenden Fahrer zu spät und touchierte mit ihrem PKW das Kleinkraftrad, worauf der Fahrer stützte. Die PKW Fahrerin kam danach nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer des Kleinkraftrades und die PKW-Fahrerin verletzten sich schwer. Im PKW befanden sich noch drei Mitfahrer, ein 23jähriger Mann aus Geldern und zwei 13jährige Mädchen aus Kevelaer. Auch diese Personen zogen sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Alle Verletzten wurden in naheliegenden Krankenhäusern gebracht. Eine 13jährige musste aufgrund der Verletzungen in eine Spezialklinik nach Duisburg geflogen werden. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Benachrichtigung und Betreuung der Angehörigen erfolgte durch den Opferschutz der Polizei Kleve.

