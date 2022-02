Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Polizei sucht Zeugen nach zwei Autobränden

Husum (ots)

In der Nacht zu Montag (14.02.2022) brannten in Husum in der Adolf-Brütt-Straße zwei Autos. Das Feuer auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses wurde gegen 02:00 Uhr bemerkt. Die beiden nebeneinander parkenden VW Golf wurden stark beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen.

Es werden Zeugen gesucht, die zur Tatzeit auffällige Personen gesehen oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben könnten. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 04841 - 830 0 zu melden.

