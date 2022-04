Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit leichtverletzter PKW-Fahrerin

Speyer (ots)

Am 04.04.2022 gegen 13:13 Uhr befuhr eine 36-jährige PKW-Fahrerin die Paul-Egell-Straße in Fahrtrichtung Industriestraße und bremste, um nach links auf einen Privatparkplatz abzubiegen und einen entgegenkommenden PKW passieren zu lassen. Eine 39-jährige PKW-Fahrerin fuhr hinter der 36-Jährigen, erkannte das Bremsmanöver rechtzeitig und bremste ebenfalls. Allerdings fuhr hinter der 39-Jährigen eine 19-jährige PKW-Fahrerin und bemerkte das Abbremsen zu spät, weswegen sie auf das Fahrzeugheck der 39-Jährigen auffuhr und deren Fahrzeug auf den PKW der 36-Jährigen schob. Hierdurch erlitt die 36-Jährige eine von der Aktivierung des Sicherheitsgurtes herrührende Prellmarke an der Schulter sowie Kopfschmerzen. Sie wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Die beiden weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den drei PKW entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Aus dem PKW der 19-Jährigen liefen Betriebsstoffe aus, sodass die Feuerwehr hinzugezogen wurde. Zwecks Fahrbahnreinigung wurde die Paul-Egell-Straße kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell