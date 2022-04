Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrradkontrolltag der Polizei Speyer

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Speyer (ots)

Am 04.04.2022 im Zeitraum von 10 bis 16 Uhr richtete die Polizei Speyer Fahrradkontrollstellen am Hauptbahnhof, in der Wormser Landstraße, in der Maximilianstraße, in der Kurt-Schumacher-Straße und in der Waldseer Straße ein. Die Zielrichtung lag hierbei hauptsächlich in der Sensibilisierung der Fahrradfahrenden hinsichtlich der Verkehrssicherheit sowie der Diebstahlsprävention. Insofern führte die Polizei ca. 120 Verkehrskontrollen durch und wies auf Beleuchtungsmängel, Gefahren der falschen Radwegbenutzung sowie geeignete Schließtechnik für Fahrräder hin. Hierbei kam die Fahrradschablone der Polizei Speyer am Fahrradabstellplatz des Hauptbahnhofes zum Einsatz, welche Fahrradfahrende im Sinne der Diebstahlsprävention auf die Wichtigkeit des Abschließens hinweist. Darüber hinaus wurden im Laufe des Kontrolltages sechs Ordnungswidrigkeiten wegen der Benutzung des falschen Radweges und fahrzeugtechnischer Mängel geahndet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell