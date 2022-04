Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Kirche

Speyer (ots)

In der Zeit vom 03.04., 16:30 Uhr, auf den 04.04.2022, 07:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Außentür zu einer Kirche in der Theodor-Heuss-Straße auf und öffneten im Inneren gewaltsam eine weitere Tür. Aus einem Büro im Inneren entwendeten sie einen dreistelligen Bargeldbetrag. An den Türen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Theodor-Heuss-Straße in Speyer-West beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer per Telefon unter der Rufnummer Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

