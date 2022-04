Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schlägerei wegen dem Diebstahl von zwei Euro

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Sonntagabend meldete die Wirtin einer Bar, dass es gerade zu einer Schlägerei zwischen zwei Gästen kommen würde. Vor Ort konnten die Beamten ermitteln, dass ein 33- jähriger Mann an einem Spielautomaten zwei Euro liegen ließ und zur Toilette ging. Als er zurückkam waren diese verschwunden. Da in der Bar zu diesem Zeitpunkt nur der 44-jährige Arbeitskollege des Geschädigten zugegen war, entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen den Männern, in dessen Verlauf der Beschuldigte den 33-jährigen Mann mit der Faust mehrfach ins Gesicht schlug. Der Beschuldigte entfernte sich nach der Schlägerei und fuhr nach Hause. Dort konnte er von den Beamten zur Sache befragt werden. Er teilte mit, dass er vom Geschädigten ebenfalls angegriffen wurde. Am Ende wurden somit drei Anzeigen durch die Polizei erfasst.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell