POL-PDLU: Kontrolle der Polizei

Speyer (ots) - Am 01.04.2022 gegen 14 Uhr wurde eine 80-Jährige aus Dudenhofen auf ihrem Mobiltelefon per Whatsapp kontaktiert. Es handelte sich dabei um ihren vermeintlichen Sohn, der ihr eine Notlage vortäuschte und um umgehende Überweisung von Geld bat. Die 80-Jährige fiel auf den Betrug herein und überwies ca. 1500 Euro an die Betrüger. Die Polizei rät: - Fordert ein angeblicher Angehöriger oder Bekannter in ...

