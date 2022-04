Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Betrug per Messenger-Dienst

Speyer (ots)

Am 01.04.2022 gegen 14 Uhr wurde eine 80-Jährige aus Dudenhofen auf ihrem Mobiltelefon per Whatsapp kontaktiert. Es handelte sich dabei um ihren vermeintlichen Sohn, der ihr eine Notlage vortäuschte und um umgehende Überweisung von Geld bat. Die 80-Jährige fiel auf den Betrug herein und überwies ca. 1500 Euro an die Betrüger.

Die Polizei rät:

- Fordert ein angeblicher Angehöriger oder Bekannter in einer Handynachricht eine Überweisung, überweisen Sie nicht sofort das Geld.

- Fragen Sie persönlich nach, es ist wichtig sich rückzuversichern.

- Ist das Geld erst überwiesen, ist eine Rückbuchung oft nicht mehr möglich und die Täter sind nur sehr schwer zu ermitteln oder sitzen im Ausland.

- Stellt sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelt, informieren Sie die Polizei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell