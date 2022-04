Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit leichtverletztem PKW-Fahrer

Speyer (ots)

Am 01.04.2022 um 04:30 Uhr verpasste ein 22-jähriger LKW-Fahrer die Einfahrt zu einem Firmengelände in der Stockholmer Straße. Deshalb bremste er ab und fuhr rückwärts. Hinter ihm fuhr ein 58-jähriger Mann mit seinem PKW. Da der 22-Jährige den PKW übersah, kollidierte dieser mit dem LKW. Dabei zog sich der 58-Jährige Schmerzen im Nacken sowie einen Schock zu und wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

