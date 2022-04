Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 03.04.2022 kam es kurz nach Mitternacht zu einem Verkehrsunfall in der Bodelschwinghstraße in Frankenthal. Ein 23-Jähriger Frankenthaler beschädigte beim Einparken ein daneben geparktes Fahrzeug und begab sich zu seiner Verwandtschaft, welche die Polizei informierten. Die eingesetzten Beamten führten bei dem Unfallverursacher einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von etwa 2 Promille ergab. Der Fahrer wurde im Anschluss zwecks ärztlicher Blutprobenentnahme zur Dienststelle verbracht. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

