POL-PDLU: Speyer - Schockanruf durch falsche Polizeibeamte

Speyer (ots) - Am Morgen des 03.04.2022 gegen 04:10 Uhr kam es am Neuen Rheinhafen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen nach einer Veranstaltung in der Halle 101. Eine 20-Jährige aus Speyer zerriss hierbei mutmaßlich das T-Shirt eines 21-Jährigen aus Speyer. Hiernach kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 21-Jährigen sowie einem 21-Jährigen aus Mannheim, in deren ...

mehr