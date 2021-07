Polizei Mettmann

POL-ME: Bei Kontrolle den richtigen Riecher bewiesen - Polizei nimmt Drogendealer fest - Ratingen - 2107153

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes gegen die Drogenkriminalität haben am Freitagnachmittag (30. Juli 2021) circa 20 Einsatzkräfte der Polizei zahlreiche gezielte Kontrollen im Stadtgebiet in Ratingen durchgeführt. Die Beamten hatten Erfolg, zwei 32 und 35 Jahre alte Männer wurden wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen.

Das war geschehen:

Am Freitagnachmittag führten circa 20 Beamtinnen und Beamte der Kreispolizeibehörde Mettmann gezielte Drogenkontrollen im Stadtgebiet Ratingen durch. Hierbei wurden sie schnell fündig.

20 Personen wurden an unterschiedlichen Örtlichkeiten wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz durchsucht. Hierbei stellten die Einsatzkräfte insgesamt sieben Verstöße wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln fest und fertigten Strafanzeigen.

In zwei der sieben Fälle kontrollierten die Beamten gegen 18:20 Uhr auf einem Schulgelände am Karl-Mücher-Weg in Ratingen-Mitte zwei Personen. Bei einer gezielten Nachfrage nach dem Besitz von Betäubungsmitteln händigte einer der Männer, ein 35-jähriger Ratinger, eine geringe Menge Cannabis aus. Die Beamten blieben beharrlich und bewiesen den richtigen Riecher: Im Rahmen einer eingehenden Kontrolle fanden sie, versteckt unter einem auf dem Boden liegenden Pullover, mehrere Druckverschlusstüten in denen sich circa 100g Amphetamin befanden. Das Betäubungsmittel, welches einen Straßenverkaufswert von circa 1.500 Euro besitzt, konnte noch vor Ort dem anwesenden 32-jährigen Ratinger zugeordnet werden.

Auch bei dem 35-Jährigen wurden die Beamten weiter fündig. Bei einer Durchsuchung seiner Person konnten die Einsatzkräfte weitere circa 20g Amphetamin sowie mehrere hundert Euro Bargeld sicherstellen.

Gegen die polizeilich bereits einschlägig in Erscheinung getretenen Ratinger wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmittel eingeleitet. Die Beamten nahmen die Männer vorläufig fest und brachten sie zur Polizeiwache Ratingen.

Im Rahmen einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten in dem Zimmer des 35-Jährigen weitere geringe Mengen Betäubungsmittel und zahlreiche leere Druckverschlusstüten, welche sichergestellt wurden.

Nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurden sowohl der 32-Jährige als auch der 35-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft von der Polizeiwache Ratingen entlassen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell