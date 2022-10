Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ellerstadt) - Diebstahl einer Friedhofsskulptur aus Bronze

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 15.10.2022 18:00 Uhr bis 23.10.2022, 16:00 Uhr wurde auf dem Friedhof von Ellerstadt eine Bronzeskulptur entwendet. Die bislang unbekannten Täter sägten die mit Gewindestangen auf einem Sandstein montierte Skulptur ab und entwendeten diese. Dabei handelte es sich um eine Sonderanfertigung "Die Lesende", die eine sitzende Frau mit aufgeschlagenen Buch im Schoß zeigt. Die Skulptur war 14 cm hoch und hatte einen Wert 1700 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer einer solchen Tat oder haben sachdienliche Hinweise, dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

