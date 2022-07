Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet zwei Reisende und zieht über 3.000 Euro Geldstrafen ein

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Dienstagmorgen (12.07.2022) verhaftete die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf einen britischen Staatsangehörigen, der sich bei den Beamten zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Dublin/Irland vorstellte. Gegen den 39-jährigen, in Großbritannien lebenden Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Siegen wegen Nötigung und Beleidigung von März dieses Jahres vor. Der im September 2020 Verurteilte konnte seine Reise jedoch fortsetzen, da er die Geldstrafe in Gesamthöhe von 1.200 Euro vor Ort bei der Bundespolizei begleichen und so die Ersatzfreiheitsstrafe in Gesamthöhe von 40 Tagen abwenden konnte.

Etwa zwei Stunden später nahmen die Bundespolizeibeamten einen weiteren Reisenden fest, der zur Fahndung ausgeschrieben war. Der niederländische Staatsangehörige beabsichtigte, nach Antalya zu fliegen und wurde zur Ausreisekontrolle vorstellig. Hierbei stellten die Beamten fest, dass gegen den 36-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Passau wegen Kennzeichenmissbrauchs vorlag. Doch auch dieser Reisende konnte seinen Weg fortsetzen, da er die Geldstrafe in Gesamthöhe von 3.000 Euro vor Ort bei der Bundespolizei begleichen und so die Ersatzfreiheitsstrafe in Gesamthöhe von 60 Tagen abwenden konnte.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell