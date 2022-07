Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 41-Jährigen am Bahnhof Gronau

Am späten Dienstagabend, 12. Juli 2022 um 23:20 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei am Bahnhof in Gronau einen 41-jährigen Niederländer. Im Rahmen der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Münster mit einem Haftbefehl wegen Beleidigung gesucht wurde. Hiernach musste der Gesuchte noch eine Geldstrafe in Höhe von 378,50 EUR bezahlen oder eine 20-tägige Haftstrafe verbüßen. Nach telefonischer Rücksprache mit einem Bekannten zahlte dieser den befreienden Geldbeitrag auf der Polizeidienststelle in Gronau ein. Der Niederländer durfte dann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen weiterreisen.

