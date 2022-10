Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletzten Kindern

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 25.10.2022 gegen 16:40 Uhr kam es in der Straße Zum Ordenswald zu einem Verkehrsunfall bei welchem zwei Kinder verletzt wurden. Nach derzeitigem Sachstand befuhr ein 35-jähriger mit seinem Transport die Straße in Richtung Ortskern als plötzlich die beiden Kinder im Alter von sieben und neun Jahren die Fahrbahn überquerten. Aufgrund eines Rückstaus war die Fahrbahn durch mehrere große Fahrzeuge blockiert, was sowohl die Sicht der Kinder als auch die des Fahrzeugführers einschränkte. Der Transporterfahrer versuchte noch zu bremsen und auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß mit den Kindern nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenprall wurden die beiden Jungen glücklicherweise nur leicht verletzt. Einer der Jungen kam jedoch zur Behandlung mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Am Transporter entstand kein Schaden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell